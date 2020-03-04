Италия закрывает все школы и вузы в стране из-за коронавируса

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.



Сообщается, что все учебные заведения будут закрыты до середины марта. До этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.



Ранее из-за коронавируса все вузы и школы закрыли в Азербайджане. Также закрыть все школы в стране призвал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На данный момент известно о 287 случаев коронавируса в Японии.



Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. По состоянию утро 4 марта, сообщалось о более 2,5 тыс. случаях заражения в стране.

