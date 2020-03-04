Часть украинских льготников обяжут вернуть выплаты

Половина украинских льготников попала под сомнение Министерства финансов в вопросе предоставления выплат, сообщает в среду, 4 марта, УП со ссылкой на ответ ведомства.



Отмечается, что всего за прошлый год было проверено 24,5 миллионов человек.



"В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 миллиона получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 миллиона льготников и членов их семей, 5,5 миллиона получателей пособий и членов их семей.



По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 миллиона рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 миллиона рекомендаций относительно льгот, 3,9 миллиона – относительно субсидий и 2,8 миллиона – относительно соцпомощи", - ответили в министерстве на запрос.



Только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.



В частности, должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен соцпомощи.



Самые распространенные нарушения у льготников - наличие незадекларированного имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.



Еще выявлены махинации с "мервыми душами".



Проверки начислений Минфин осуществляет на основании закона "О верификации и мониторинге государственных выплат".

