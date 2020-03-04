Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленски

Президент Владимир Зеленский заявляет, что ситуация с коронавирусом Covid-2019 в Украине находиться под контролем, а первый брифинг нового главы Министерства здравоохранения будет посвящен этой теме.



"Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.



Президент поблагодарил руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.



"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

