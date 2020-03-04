Facebook пересмотрел планы запуска криптовалюты Libra после претензий регуляторов

Facebook пересмотрел планы запуска криптовалюты Libra после претензий регуляторов

Facebook отказался делать криптовалюту Libra центральным элементом одноименной платежной системы после претензий регуляторов, сообщает The Information.

Проект Libra перейдет к поддержке доллара США, евро и Libra, когда токен будет готов к запуску.

По данным The Information, соцсеть также отложила запуск криптовалютного кошелька Calibra, который должен был стать основой системы.

Согласно обновленным планам Facebook, кошелек будет поддерживать несколько валют, а не только Libra.

Претензии к соцсети из-за планов запустить Libra высказал конгресс США, который летом 2019-го провел двухдневные слушания с участием главы направления блокчейна Facebook Дэвида Маркуса.

Еврокомиссия в октябре 2019 года начала антимонопольное расследование в отношении Libra. По мнению еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, планы Facebook несут в себе «риски появления новой, совершенно отдельной экономики».

После недовольства Еврокомиссии, из проекта Libra вышли Visa, MasterCard, PayPal.