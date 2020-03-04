Facebook пересмотрел планы запуска криптовалюты Libra после претензий регуляторов

Facebook отказался делать криптовалюту Libra центральным элементом одноименной платежной системы после претензий регуляторов, сообщает The Information.



Проект Libra перейдет к поддержке доллара США, евро и Libra, когда токен будет готов к запуску.



По данным The Information, соцсеть также отложила запуск криптовалютного кошелька Calibra, который должен был стать основой системы.



Согласно обновленным планам Facebook, кошелек будет поддерживать несколько валют, а не только Libra.



Претензии к соцсети из-за планов запустить Libra высказал конгресс США, который летом 2019-го провел двухдневные слушания с участием главы направления блокчейна Facebook Дэвида Маркуса.



Еврокомиссия в октябре 2019 года начала антимонопольное расследование в отношении Libra. По мнению еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, планы Facebook несут в себе «риски появления новой, совершенно отдельной экономики».



После недовольства Еврокомиссии, из проекта Libra вышли Visa, MasterCard, PayPal.

