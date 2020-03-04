Зеленский признал отсутствие реальных результатов в борьбе с коррупцией

Президент Владимир Зеленский констатирует отсутствие реальных результатов работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. "Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах?



Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.



Президент отметил, что в Украине шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие.



"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - посетовал Зеленский.

