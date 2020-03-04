Зеленский не видит реального плана повышения пенсий

Правительство Алексея Гончарука не продемонстрировало реального плана повышения пенсий для украинцев. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной рады.



Зеленский напомнил, что в Украине 11 миллионов пенсионеров, из которых очень многие получают меньше 2 тыс. грн.



"Реальный план повышения пенсий отсутствует, индексация пенсий не проведена, программа повышения пенсий для людей не реализована, а мы столько говорим об этом", - сказал он.

