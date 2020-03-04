Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

Украинцы стали нацменьшинством в наблюдательных советах государственных компаний, полагает президент Владимир Зеленский.



"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – сказал он с парламентской трибуны в среду.



"Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев. Нет. Их взнос в борьбу с коррупцией – это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – подчеркнул президент.

