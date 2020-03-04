В правительстве анонсировали аудит Пенсионного фонда

Министерство социальной политики планирует с апреля по октябрь 2020 года провести независимый международный аудит Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей официальной странице в социальной сети Facebook, передает УНН.



"Уже в этом апреле начнется аудит Пенсионного фонда, который планировался еще с 2017 года - с момента принятия соответствующего закона. Он будет профессиональным, независимым и международным. Именно такой должна быть проверка учреждения с бюджетом почти 448 млрд грн, 5,3 млрд из которых идут на административные расходы", - отметила Соколовская.



Министр сообщила, что сейчас проводится конкурс среди 4 компаний, имеющих отличную репутацию и многолетний опыт работы, как в Украине, так и за ее пределами. Они проведут оценку финансового состояния и информационной системы Пенсионного фонда.



"Цель аудита - понять реальное положение дел в Пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем оптимизировать его работу. Уже по итогам проверки можно будет говорить о конкретных дальнейших шагах", - подчеркнула Соколовская.



"Согласно графику, аудит должен начаться в апреле и продлится по октябрь", - подытожила она.

