Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес с Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Ранее в среду парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, в чьем правительстве Шмыгаль занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
Ожидается, что голосование за кандидатуру Шмыгаля на пост премьера состоится в среду вечером.
Источник: Интерфакс-Украина
17:22
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