Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес с Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Ранее в среду парламент отправил в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, в чьем правительстве Шмыгаль занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Ожидается, что голосование за кандидатуру Шмыгаля на пост премьера состоится в среду вечером.