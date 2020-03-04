Рада утвердила новый состав Кабмина

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.



За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.



Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;



Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;



Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;



Министром социальной политики - Марина Лазебная;



Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;



Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;



Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;



Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;



Министром юстиции Украины - Денис Малюська;



Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;



Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;



Министром здравоохранения - Илья Емец;



Министром финансов Украины – Игорь Уманский.



В правительстве отправленного в отставку ранее в среду Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины, Аваков – главы МВД, Криклий – министра инфраструктуры, а Малюська - министра юстиции.



Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры "будет кто-то из заместителей" министра культуры Владимира Бородянского.



"Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.", - написала она в комментариях на своей



Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет "останется в команде".

