Евросоюз снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины

В Европейском союзе решили снять запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий на своей странице в Facebook. "В результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

Запрет была внедрен в связи с выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины", - написал посол.



По его словам, ЕС впервые применил режим зонирования в Украине в контексте вспышки гриппа птицы.



"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", - отметил Точицкий.



Отметим, что 29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров ограничить запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

