Жители ЛДНР станут российскими избирателями

Жители ЛДНР, которые уже получили паспорта России, смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Для них будет открыт специальный участок.



Об этом "Стране" сообщили в ЦИК РФ.



Во вторник, 3 марта, на новостных сайтах ДНР появилось обращение Дениса Пушилина. Он призвал граждан принять активное участие в обсуждении поправок в Конституцию России, голосование за которые состоятся 22 апреля.



В ЦИК России подтвердили участие жителей ЛДНР.



"Это общеросское голосование по поправкам в Конституцию, не референдум. Да, сейчас прорабатывается порядок голосования граждан Российской Федерации, которые проживают на территории ДНР и ЛНР. Порядок будет принят - появится информаци в СМИ, на сайте ЦИК. Предположительно в двадцатых числах [марта]", - сказал нам сотрудник горячей линии российского Центизбиркома.



По его словам, для таких избирателей будет открыт специальный участок, предположительно на территории Ростовской области. "Все граждане Российской Федерации, которые хотят проголосовать, получат такую возможность", - сказал сотрудник горячей линии ЦИК.



Голосование по поправкам в Конституцию в России пройдет 22 апреля (среда). На всей территории РФ этот день будет объявлен выходным.



На сегодняшний день еще не сформулирован полный перечень вопросов, которые будут вынесены на голосование. Сегодня стало известно, что Владимир Путин планирует подписать законопроект об изменениях Конституции РФ в годовщину аннексии Крыма, 18 марта. Пока документ прошел первое чтении Госдумы (всего чтения три).



Отметим, что это первое российское голосование, в котором массово смогут принять участие жители Донбасса.



По итогам 2019 года гражданство России получили 277 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

