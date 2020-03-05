Миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США

Претендент на участие в президентской гонке от Демократической партии США и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг приостановил участие в избирательной кампании из-за плохих результатов на праймериз в "супервторник". Он решил поддержать конкурента Дональда Трампа - Джо Байдена. Об этом сообщает Аxios.



Блумберг призвал сторонников отдавать свои голоса за другого кандидата в президенты от Демократической партии.



"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с кандидатом с наилучшим шансом на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что такой кандидат - мой друг и великий американец Джо Байден", - сказал миллиардер.



Стоит отметить, что на предвыборную компанию он потратил более полумиллиарда долларов.

