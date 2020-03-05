Законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду

В ближайшие дни проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду и СБУ готова к дискуссия с законодателями относительно его положений, заявляет глава Службы Иван Баканов. "Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу.

Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.



Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными.



"Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.



Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.

