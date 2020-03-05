Рада может провести в четверг внеочередное заседание и рассмотреть отставку Рябошапки

Верховная Рада в четверг может провести еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько народных депутатов.



Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 5 марта.



"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.



Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.



Арахамия в свою очередь заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не давала.



"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ИФ), я давно такого не видел во фракции "Слуга народа", - сказал глава фракции.

