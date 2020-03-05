МИД раскритиковал поездку итальянских политиков в Крым

Украинский МИД осудил поездку итальянских политиков, а именно членов муниципалитетов Сицилии в Крым, пишет ЕП со ссылкой на ведомство.



"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь министерства.



По ее словам, посещение Крыма итальянской делегацией "направлено в угоду агрессору и поддерживает его противоправные действия".



Пресс-секретарь напомнила, что в среду, 4 марта, были продлены индивидуальные санкции против лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.



"Что касается отдельно позиции Италии, то во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - прокомментировала пресс-секретарь.

