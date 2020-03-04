Банкротство физических лиц: процесс оформления

До 2015 года банкротом могли себя объявлять исключительно юридические лица, но после принятия нового закона в России теперь таким способом освободиться от обязательств по кредитам могут и физические лица. Для этого необходимы соответствующие документы. Помочь сможет компания «Банкрот Консалт».

Условия для признания банкротства

Чтобы человека признали банкротом, у него должна быть задолженность перед третьими лицами, организациями, банками в объеме не меньше 1,5 млн. руб., также при этом отсутствует возможность отдать средства в течение 3 месяцев.

Важным условиям является наличие гражданства России. Кроме того, придется доказать, что есть обязательства, которые мешают выплачивать займы. Это может быть увольнение с работы либо травма, из-за которой не получится выполнять свои профессиональные обязанности. Также нужно соответствовать следующим критериям:

быть добросовестным заемщиком и осуществлять попытки самому разбираться с кредитами и кредиторами – в дальнейшем придется показать переписки с ними для подтверждения;



не скрывать собственные доходы и все имущество;



работать либо искать работу (в последнем случае необходимо зарегистрироваться на бирже труда).

Физическое лицо может признаваться неплатежеспособным, если после того, как оплатил все долги, у него осталась сумма, которая меньше прожиточного минимума. На такие деньги невозможно прожить, но и молчать перед кредиторами тоже не стоит. Единственный вариант не допустить такого финиша – официально признать свое банкротство, но так как в ходе процедуры ликвидации задолженностей будет распродаваться имущество, необходимо оценить ситуацию полностью.

Процедура банкротства

Если все-таки решено признать себя банкротом, то алгоритм действий в этом случае следующий:

собрать документы. Необходимы личные документы на семью и детей, выписки со счетов, документы, подтверждающие права на имущество, выписки из реестров, справки о доходах, договора по кредитам, опись имущества и медицинские документы;



письменно описать ситуацию, которая привела к банкротству;



написать и подать заявление с документами в суд.

Все эти задачи можно доверить специалисту из компании «Банкрот Консалт». Он возьмет на себя выполнение всех действий, проконсультирует по данной ситуации и будет отстаивать точку зрения клиента в суде с большой долей вероятности на положительный результат.