Супервторник

Борьба на первичных выборах в США будет продолжаться теперь исключительно между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, у остальных политиков-демократов уже нет шансов стать соперником действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах в ноябре. Таковы первые итоги "супервторника" в США. По мнению экспертов, главный итог праймериз заключается в том, что в Демократической партии наметился глубокий раскол, это ослабит позиции ее кандидата на предстоящих президентских выборах.



В стране провели голосование в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.



Обработка бюллетеней еще не завершена, однако ведущие американские СМИ, в том числе агентство Associated Press (AP), газета The New York Times, телеканалы CNN, NBC, ABC и FoxNews, уже подвели основные итоги голосования. Байден одержал победу в восьми из 14 штатов: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. Сандерс победил в трех штатах: Вермонте, Колорадо и Юте.



Кроме того, согласно оценкам AP, Сандерс, выиграет в штате Калифорния, который имеет ключевое значение. От него на съезд демократов поедут 415 делегатов. Это значительно больше, чем от любого другого американского штата. Сколько именно делегатов от Калифорнии поддержат Сандерса, будет ясно позже. Большая часть их голосов распределяется в штате пропорционально числу бюллетеней, которые были поданы в поддержку того или иного кандидата.



По оценкам NBC и AP, Байден победит в Техасе. Этот штат тоже входит в число наиболее важных. От него на съезд демократов поедут 228 делегатов. Исход голосования пока не решен в штате Мэн.



Остальные участники гонки демократов - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член Палаты представителей Тулси Габбард - не смогли продемонстрировать убедительных результатов. Они уже не имеют шансов на успешное продолжение предвыборной борьбы.









Уоррен, считавшаяся на протяжении нескольких месяцев одним из лидеров в предвыборной борьбе демократов, не смогла победить ни в одном штате, даже в Массачусетсе, который она представляет в Сенате. После таких результатов участники предвыборной гонки обычно выходят из борьбы.



Габбард также не одержала во вторник ни одной победы, однако это было вполне ожидаемо. Она не была допущена к участию в нескольких последних теледебатах демократов из-за низкого рейтинга. Габбард изначально не считалась серьезным претендентом на победу в предвыборной борьбе.



Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов "супервторника" Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся со второго места на первое.



Бывший вице-президент получил суммарно уже 305 голосов. Сандерса поддерживают 243 делегата. Безнадежно отстали от них Уоррен (18), Блумберг (8) и Габбард (1). Эти оценки изменятся уже в ближайшие часы при дальнейшей обработке бюллетеней.



До "супервторника" по числу голосов лидировал Сандерс. Он заручился поддержкой 60 делегатов благодаря победам по итогам собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также праймериз в Нью-Гэмпшире. Байден занимал второе место с 53 голосами. Их большая часть была получена в результате победы на первичных выборах в Южной Каролине.



Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.



В ситуации с республиканцами такой интриги, как у демократов, не было - реальных соперников в этой внутрипартийной борьбе у Трампа нет. На фоне этого в одном из штатов - Вирджинии - праймериз республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование проходило лишь в 13 штатах.



В них, согласно подсчетам AP, победу одержал нынешний хозяин Белого дома. Он выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта. При этом в штатах Мэн и Миннесота у Трампа в принципе не было соперников, поэтому там он получил 100% голосов делегатов.









По сути единственным ближайшим конкурентом американского лидера был бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, который ранее смог заручиться одним голосом по итогам собраний в Айове 3 февраля. Тем не менее, согласно подсчетам AP, "супервторник" не принес ему новых делегатов: все они достались Трампу.



В некоторых штатах, таких как Арканзас, Техас и Калифорния, помимо Трампа и Уэлда в первичных выборах республиканцев участвовал также бизнесмен Роки де ла Фуенте, однако он за все время так и не заручился поддержкой ни одного делегата.



Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.



Следующим важным этапом предвыборной гонки демократов будут праймериз в шести штатах: Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури, Мичиган и Северная Дакота.



По итогам первичных выборов, запланированных на вторник, 10 марта, будут распределены голоса более 350 делегатов. Наиболее важным из шести является штат Мичиган. От него на съезд демократов поедут 125 делегатов.



По мнению обозревателей, главный итог "супервторника" в США заключается в том, что в Демократической партии наметился глубокий раскол, это ослабит позиции ее кандидата на предстоящих президентских выборах. Теперь остаются только два реальных кандидата, представляющие два разных крыла Демократической партии.



Произошла полная консолидация сил демократических активистов вокруг умеренного кандидата, кандидата от партаппарата – Байдена, и левого либерального - Сандерса. То есть происходит очень быстрый и очень жесткий раскол партии на левое крыло, которое поддерживают активисты, а также умеренное крыло, которое контролирует аппарат партии.



Если кандидатом от демократов станет Сандерс или Байден, указанные противоречия могут вылиться в скандал и открытую конфронтацию на предстоящем в июле национальном съезде партии в Милуоки (штат Висконсин).