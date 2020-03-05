Зачем нужна рассылка в вайбере

Многие маркетологи используют рассылку в вайбере, так как это эффективный инструмент. Практически у всех пользователей смартфонов есть такое приложение, а значит, они будут всегда получать информацию, а ведь это могут быть как действующие клиенты, так и потенциальные.

Зачем понадобилась вайбер-рассылка

Во-первых, рассылка через вайбер дает возможность быстро информировать большую группу людей. Информационным поводом могут быть поступления новых товаров, скидки, акции и пр. За минуту получится отправить более 500 сообщений, причем 95% из них будут открыты уже в первые пару минут.

Во-вторых, в вайбере запросто можно отправлять фото и видео, а это означает, что через такую рассылку клиенты и гости сайтов будут получать фотографии продукции, обзоры. Это визуальное напоминание о компании. К тому же установлено, что люди намного лучше реагируют на сообщение, если кроме текста в нем есть еще и картинка.

В-третьих, вайбер является удобным рекламным каналом. Он еще не успел надоесть людям, так что 70% получателей сообщений будут откликаться на различные предложения и переходить по ссылке, если она расположена в письме.

Кроме того, подобная рассылка обходится намного дешевле, чем сообщения на мобильный телефон либо вообще обзвон всех клиентов. Также длина текста в вайбере не влияет на стоимость услуги рассылки. К тому же сообщения получаются более информативными.

Для компаний еще полезно будет то, что всегда можно посмотреть статистику. К примеру, видно, если сообщение доставлено, открыто, была нажата кнопка ссылки. Эти данные понадобятся для дальнейшего анализа.

Преимущества вайбер рассылки

Брендирование. В первую очередь будет использован индивидуальный логотип компании при вайбер рассылка Украина, что создает стойкую ассоциацию у получателей сообщений.

Выгодная стоимость. Рассылка через вайбер обходится намного дешевле, чем обычные смс-сообщения. К тому же тарификация осуществляется, только если текст доставлен получателю.

Возможность отправлять длинные тексты. У каждого объем может быть до 1 тыс. символов.

У абонентов есть возможность отписаться.

В тексте можно встраивать различные фото, кнопки с ссылками.

Популярности мессенджера вайбер постоянно растет. Им пользуется более 5 млн. человек. Так почему бы воспользоваться таким удобным каналом связи с потенциальными и действующими клиентами.