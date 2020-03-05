Дубилет намерен проводить консультации о формате продолжения своей работы в правительстве

Бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что намерен проводить консультации о формате продолжения своей работы в правительстве.



"Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничего так не болит, как ощущение потерянного из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг.



Среди прочего он поблагодарил своих коллег за проделанную работу. "Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны", - добавил он.

