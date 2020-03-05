Глава СНБО Украины считает, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что утечка нового коронавируса произошла из закрытой лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передает корреспондент УНН.



"В Китае больных (на коронавирус, - ред.) уже за 80 тысяч, но там было место, откуда оно все пошло - это город Ухань, где одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошел эта утечка. И не надо тут на животных возвращаться, что это животные, змеи и тому подобное. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла та утечка", - сообщил он.



Вопрос журналиста о том, что в интернете есть домыслы, что коронавирус является определенным видом биологического оружия, и есть ли доля правды в этом, Данилов заметил: "в интернете мы можем найти все, что угодно".



"Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они делали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - добавил он.

