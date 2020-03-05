Фея-крестная в новой Золушке будет гендерно-нейтральной

Актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная, которую он сыграет в новом фильме Золушка от студии Sony, будет "бесполой", а точнее гендерно-нейтральной, пишет Christian Headlines.



"Персонаж будет бесполым, по крайней мере, в том виде, в котором я его играю. И это действительно круто", - отметил Портер.



Он добавил, что фильм будет классической сказкой для нового поколения.



Что касается возможной полемики по поводу бесполого киноперсонажа, то Портер добавил: "Я думаю, что новое поколение действительно готово. Дети готовы".



Главную героиню в картине исполнит Камилла Кабелло. Съемки сейчас проходят в Лондоне.



В Sony ленту позиционируют, как "музыкальную комедию, переосмысливающую традиционную историю о Золушке, в которой наша героиня - амбициозная молодая женщина, мечты которой больше, чем позволяет мир".

