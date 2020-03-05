"ОПЗЖ" проголосует за отставку Рябошапки – Бойко

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосует за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.



"Мы будем голосовать за его отставку, потому что мы не видим ни одного расследования, которые ждет общество, например", - сказал Бойко в четверг в Киеве.



Как сообщалось, в четверг Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрит вопрос отставки генерального прокурора Рябошапки.

