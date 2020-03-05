В Украине будут запрещать массовые мероприятия в связи с коронавирусом

В Украине будут вводиться противоэпидемиологические мероприятия с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



"В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия… чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем", - сказал Ляшко в четверг в Новых Санжарах (Полтавская обл.) во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из КНР людей.

