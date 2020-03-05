Новый Кабмин провел первое заседание

Премьер-министр утром 5 марта собрал первое заседание нового Кабинета министров, сообщает Украинская правда.



По словам источника УП, на заседании рассматривали организационные вопросы работы нового Кабмина. Кроме того, обсудили вопрос коронавируса.



Также на сайте парламента указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты предыдущего Кабинета министров, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента.



Отметим, что среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса. Указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале ВР.



Также пресс-служба министерства финансов сообщила, что новый министр Игорь Уманский 5 марта приступил к исполнению обязанностей. Нового министра коллективу Минфина представила экс-министр финансов Оксана Маркарова.

