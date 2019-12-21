Как в Одессе уголовники и профессиональные активисты организовали схему по вымогательству денег на подряде у прокурора области

Около недели назад по одесским и всеукраинским СМИ прокатилась волна новостных сообщений о том, что якобы возмущенные одесситы выступают против застройки побережья и требуют от прокуратуры области предпринять меры против строительной компании.



Около недели назад по одесским и всеукраинским СМИ прокатилась волна новостных сообщений о том, что якобы возмущенные одесситы выступают против застройки побережья и требуют от прокуратуры области предпринять меры против строительной компании.

Казалось бы, проблема действительно серьезная, и гражданская акция – эффективный способ привлечь к ней внимание правоохранительных органов. Но это только на первый взгляд. На самом деле все это – от самой акции и до распространения информации в СМИ – постановка, в которой принимают участие мошенники, уголовники и профессиональные активисты, единственная цель которых – получить от застройщика круглую сумму наличными. И мы это продемонстрируем.

Акт 1. Заказная акция протеста

Постановка началась 18 февраля с "акции протеста" под стенами прокуратуры Одесской области. Само мероприятие длилось менее 30 минут, и принимало в нем участие аж 5 человек, что хорошо видно на фотографиях с "места событий". Однако, несмотря на "масштаб", оно почему-то привлекло внимание множества СМИ – от информационного агентства "Украинские новости" до влиятельного одесского издания "Думская".









К вопросу, почему известные СМИ абсолютно некритично отнеслись к данному событию, мы еще вернемся. Сейчас же нас интересуют участники акции, а именно Светлана Девяшина, на странице в Facebook, у которой велась трансляция с акции, и Вадим Галай, который, с трудом собирая слова в предложения без матерных связок, объяснял причину проведения акции.







Внешне аккаунты обоих персонаэей выглядят как боты, созданные специально под акцию. На страницах – только фотографии и даты рождения. И лишь само видео убеждает нас, что это реальные люди, которые просто до этого никогда не пользовались данной социальной сетью.







Впрочем, при более детальном рассмотрении привлекает внимание обложка страницы Вадима Галая, на которой изображено граффити с надписью: "Україна це ми".

Одесским журналистам этот лозунг может показаться смутно знакомым. И так оно и есть на самом деле. "Україна – це ми" – это не просто лозунг, это название общественной организации, руководителем которой является известный в узких кругах бывший сотрудник милиции, уволенный из органов за пытки, Виталий Голодок. К слову, Виталий, его брат Валерий Голодок, его жена Олеся Денисенко (Голодок) – в друзьях у Вадима Галая: их легко найти среди 78 человек, с которыми дружен Вадим Галай.







В начале 2000-х Виталий Голодок работал в управлении внутренней безопасности одесской милиции и в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, занимаясь исключительно сбором взяток с коллег и мелким "крышеванием" наркоторговли.

Одним из наиболее резонансных эпизодов карьеры "профессионального мента" Голодка является избиение задержанного с целью заставить его подписать признательные показания. Впоследствии мужчина стал инвалидом 3-й группы, а сотрудники милиции, участвовавшие в этом позоре, были с изгнаны из правоохранительных органов, и против них были начаты уголовные дела по целому ряду статей: ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья), ст. 307 (незаконное изготовление, покупка, хранение и сбыт наркотических средств), ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 371 (заведомо незаконные задержание, арест или содержание под стражей) УК Украины.

Впрочем, серьезного наказания самому Голодку удалось избежать. А уже в 2016-м году он регистрирует то самое ГО "Україна – це ми". И с тех пор организация успела "засветиться" во множестве скандальных событий.







Например, в мае 2017 года полиция задержала нескольких членов этой организации с оружием во время попытки захвата помещения в центре Одессы, в июне 2017-го организация приняла участие в рейдерском захвате чужого урожая в Ананьевском районе Одесской области.

Но любимая "тема" Голодка – это давление на судей. Еще в 2017-м году Виталий начал организовывать подобные акции, самой громкой из которых стала атака на Ширяевский районный суд Одесской области. Тогда псевдо-патриотов, забросавших здание суда, ни много ни мало "коктейлями Молотова", задержала полиция. А сам Голодок, как организатор акции, на время попал в СИЗО.

Акт 2. Марк Гордиенко – генеральный подрядчик, Голодок, Устименко – субподрядчики

Но вернемся к событиям февраля 2020 года. Акция, организованная Виталием Голодком, прошла 18 числа не случайно. Дата была специально выбрана так, чтобы распространить большое количество новостей о том, что якобы одесситы против строительства нового яхт-клуба, накануне заседания Одесского окружного административного суда.

19 февраля в этом суде состоялось заседание по иску другой общественной организации - "Совет общественной безопасности" к Департаменту архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, Управлению государственной архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета и к Одесскому городскому совету о признании противоправными применение градостроительных условий и ограничений и разрешения на выполнение строительных работ.

Конкретно в данном заседании рассматривалась апелляция ООО "Варда Плюс" на решение суда временно приостановить действия указанных разрешительных документов. И конечно же, в виду "большого общественного резонанса", который устроил Голодок, суд не мог не отклонить апелляционную жалобу строителей.

Но здесь стоит разобраться в самом иске, который инициировала общественная организация одиозного Марка Гордиенко.

Не имея никакого реального повода, в 2019 году "Совет общественной безопасности" (далее – РГБ) подал указанный иск против Одесского горсовета. Якобы горсовет, передав землю строительной компании в аренду, нарушил таким образом права членов РГБ. По такой логике любая общественная организация Одессы может заблокировать любое строительство в Одесской области, рассказывая о мифических нарушениях прав своих членов. И так бы оно и было, но на практике суды в 99 % случаев даже не принимают такие дела к рассмотрению, как заведомо манипулятивные.

Однако Марку Гордиенко и его РГБ "повезло". Дело в том, что практически одновременно с его иском прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело против того же Одесского горсовета по якобы имевшим место фактам злоупотребления чиновниками служебным положением при выделении ООО "Варда Плюс" участка земли.

И что интересно, в обоих случаях и прокуратура, и РГБ обратились в суд ходатайствами наложить арест или временно приостановить действия разрешительных документов, полученных строительной компанией.

В случае Приморского районного суда ООО удалось оспорить и отменить ограничения, мешавшие строительству. Но это было в январе. А перед заседанием по рассмотрению апелляционной жалобы компании на решение админсуда уже в феврале Гордиенко и Голодок устроили информационную кампанию, чтобы таким образом надавить на суд.

Подобную практику общественники применяют не впервые. Ранее перед другими судебными заседаниями на митинги и акции против именно этой строительной компании проводили "Автомайдан" и Виталий Устименко и представители ГО "Зеленый лист". Причем, что интересно, одна из наиболее известных активисток ГО "Зеленый лист" Светлана Подпалая каким-то образом оказалась в "друзьях" у упомянутой выше Светланы Девяшиной – "журналистки" из организации Голодка. Причем Подпалая – одна из немногих реальных людей среди сотен ботов…







Акт 3. Причем тут прокурор?

Конечно же, синхронные действия прокуратуры и общественников не случайны и имеют общую цель – заблокировать любыми средствами работу застройщика, который не хочет "делиться".

Еще в начале марта Одесский апелляционный суд своим решением подтвердил, что арест участка, на котором планируется строительство, не обоснован. И более того, в решении суда указано, что сторона обвинения, т.е. прокуратура не предприняла никаких действий, направленных на оперативное досудебное расследование и не обеспечила быстрое и эффективное уголовное производство.

Т.е. фактически прокуратура лишь создает видимость расследования против горсовета, а все ее действия направлены против строительной компании.

Когда же дело фактически развалилось, было решено устроить шоу и информационную кампанию, на которую было потрачено, по данным наших источников, около 3 тысяч долларов. В результате абсолютно однотипные материалы вышли на "Думской", "Украинских новостях", сайтах "NewsOne", "Зик", "Апостроф" и других – всего около десятка публикаций.

В ближайшее время Гордиенко, Голодок, Устименко и другие известные активисты, "специализирующиеся" на давлении на строительные компании, планируют продолжить акции против ООО "Варда Плюс", а также намерены давить на судей, в том числе с помощью протестов и акций, чтобы суд ни при каких обстоятельствах не выносил решения в пользу застройщика.

Ведь законных возможностей помешать строительству, у прокурора Максима Вихора, который перед своим увольнением решил заработать "выходное пособие", больше не осталось.

Вместо резюме

"Генеральный подрядчик" прокурора Одесской области Марк Гордиенко ранее резко критиковал Виталия Голодка за незаконные действия. И даже обнародовал информацию, что за упомянутую акцию в Ширяево Одесской области участники нападения на суд получили от 1000 грн. до 2000 грн..

Но, видимо, никто с приличной репутацией принимать в очевидно заказной акции, незаконном давлении на суды и вымогательстве денег с застройщика, не согласился. И пришлось привлекать к акции уголовника и мошенника Голодка, о котором сам Гордиенко писал буквально следующее:

"Мент-отморозок , которого выгнали даже из ментовки Януковича , который торговал наркотой и пытался наладить свой наркотрафик прямо из Эквадора. Бизнес как-то у бывшего мента пошел , и, как положено в американских фильмах про наркобаронов , он покупает себе Мазератти.

В 2016 году Голодок регистрирует ГО "Украина це ми". Идея у бывшего мента-наркодиллера была простая и понятная , - грабить людей легко и приятно , если ты не просто бандит , а бандит под прикрытием патриотической идеи и идеологическим и братским сопровождением уже авторитетных людей".

Остается только догадываться, что сподвигло присоединиться к этой компании "Автомайдан" и Виталия Устименко, а также Светлану Подпалую и ГО "Зеленый лист".