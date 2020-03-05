Кулеба определил пять приоритетов на посту главы МИД

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетов в своей работе на этом посту.



Об этом он написал в Facebook.



"Вы слышали главные слова Президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", - отметил он.



Первым приоритетом Кулеба назвал мир, безопасность и территориальную целостность Украины.



На втором месте - экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности.



Министр подчеркнул, что особенно большие возможности он видит в Юго-Восточной Азии, "но и другие части света не будем забывать".



По его словам, там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия.



Глава внешнеполитического ведомства также должен продвигать публичную дипломатию, "чтобы мир нами интересовался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей".



Кулеба заверил, что дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной.



"Я буду активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания", - подчеркнул министр.



Он выразил благодарность Президенту и депутатам за доверие: "Для меня это честь, ответственность и возможности".



Как сообщал Укринформ, в среду, 4 марта, Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина Украины, который возглавил Денис Шмыгаль. Бывший глава МИД Вадим Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В свою очередь, Дмитрий Кулеба, который занимал эту должность, стал министром иностранных дел.

