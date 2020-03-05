В ближайшие дни в Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 6 марта, западные области окажутся под влиянием прохладного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе, хотя дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентрю. В пятницу без осадков, лишь ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла, в Карпатах 0-5° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму до 17°.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков; Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 ° тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 марта самая высокая температура днем была 17,4 в 1995г., самая низкая ночью -16,7 в 1964г.



7 марта в западных и местами в северных областях небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег), на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.



емпература в западных и северных областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью и днем около 0°); на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в восточных и Днепропетровской областях до 18°.



В Киеве – местами небольшой дождь; Ветер южный , 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

