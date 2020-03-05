Данилов: люди с прививками от кори меньше болеют коронавирусом

Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что люди с прививками от кори почти не болеют на коронавирус. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.



"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет на коронавирус, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку корью, почти не болеют", - говорит Данилов.



При этом главе СНБО сказали, что в Украине люди массово скупают крупы, лук и чеснок. И спросили, может ли он успокоить людей.



Он ответил, что "лук и чеснок - это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года".



По словам Данилова, коронавирус не страшен, а хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения.



Он добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

