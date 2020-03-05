Турция направит тысячу спецназовцев на границу с Грецией

Власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией тысячу бойцов полицейского спецназа, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию. Об этом сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщает телеканал NTV в четверг, 5 марта.



"Они (греческая сторона – ред.) снова пытались вытолкнуть к нам почти 5 тысяч человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое. Они будут в полном оснащении. На данный момент (через границу ЕС) прошли 137 тысяч человек только со стороны провинции Эдирне", – сказал министр, посетивший КПП на турецко-греческой границе.



Сойлу считает, что "греческие власти заврались", а в мире "никто не хочет возразить против подобных нарушений прав человека".



Он отметил, что Турция “не препятствует мигрантам, которые добровольно хотят уйти в Грецию”. В то же время, по его словам, Афины применяют оружие против беженцев, не желая пропускать их на свою территорию и “стараясь вытолкнуть людей (из буферной зоны) обратно в Турцию”.



Министр также добавил, что были инциденты с забрасыванием греческими силовиками на территорию турецких полицейских пунктов на границе газовых гранат.

