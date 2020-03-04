Зеленский подписал закон о снижении ставки ренты на добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон 2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу января с 25% до 10% с 2022 года, при этом до конца 2020 года будет действовать временная ставка 5%, а в 2021-м – 8%.



"04.03.2020. Возвращено с подписью от президента", - говорится в разделе о состоянии прохождения документа на сайте парламента.



Как сообщалось, за соответствующий законопроект 4 февраля во втором чтении проголосовали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



"Комитет на заседании принял решение учесть поданные народными депутатами предложения относительно уменьшения ставки рентной платы на добычу янтаря до 10% и временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно – в размере 8%. Таким образом, ставка 10% будет действовать с 1 января 2022 года", – сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Александр Ковальчук, представляя документ с трибуны парламента.



Увеличение рентной платы с 5% до 25% в 2016 году привело к снижению поступлений по этой статье в бюджет, отметил он.



"Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", – сказал Ковальчук.

