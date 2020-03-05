Дело MH17 содержит 36 тыс. cтраниц - прокуратура

Нидерландская государственная прокуратура сообщила, что уголовное дело о крушении пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом составляет около 36 тысяч страниц. Об этом сообщает нидерландский портал nieuws.nl, передает УНН.



В прокуратуре заявили, что файл также содержит ссылки на тысячи мультимедийных файлов, таких как фотографии, видео и веб-сайты. Всего это касается более 6000 файлов.



Судебное разбирательство по делу о катастрофе MH17 состоится 9 марта 2020 в суде в Гааге. В нидерландской прокуратуре в прошлом году озвучили имена четырех подозреваемых - трех россиян и одного украинца.



Портал сообщает, что, вероятно, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Дело находится на рассмотрении уже больше года. Существует большой международный интерес, зарегистрировано более 400 журналистов из десятков стран.

