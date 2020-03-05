В Черновицкой области введут карантин во всех учебных заведениях из-за коронавируса

В Черновицкой области в ближайшие часы введут карантин во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях. Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, сообщает Укринформ .



"Мы получили рекомендации от Минздрава и в ближайшие часы собираем комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений области", - сказал Осачук.



По его словам, образовательные учреждения уже отрабатывают возможность дистанционной работы.



Кроме того, председатель ОГА сообщил об ограничении массовых мероприятий.



"Так же по рекомендации украинского правительства мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. Поэтому так же должны попросить согласия, что концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут перенесены", - добавил он.

