Зарплата украинцев за 25 лет выросла в 140 раз - Госстат

Государственная служба статистики обнародовала данные о среднегодовой зарплате украинцев в 1995-2019 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат. По данным статистического ведомства, средняя зарплата выросла в 144 раза с 73 гривен в 1995 году до 10497 гривен в 2019 году.



Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривна была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривны к доллару).



Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза - с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

