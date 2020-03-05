Из-за коронавируса у более 290 миллионов учеников нет доступа к образованию – ЮНЕСКО

В результате закрытия школ в тринадцати странах из-за риска распространения коронавируса более 290 млн учащихся во всем мире лишены доступа к образованию.



Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай.



«Несмотря на то, что временное закрытие школ из-за кризиса в системе здравоохранения и других кризисов, к сожалению, не является новым явлением, масштабы нынешних ограничений в области образования во всем мире являются беспрецедентными, и их сохранение будет угрожать обеспечению права на образование», - отмечается в заявлении.



По словам Азулай, организация сотрудничает с государствами, чтобы обеспечить непрерывное обучение для всех, особенно для детей и молодежи с ограниченными возможностями, которые, как правило, больше всего страдают из-за закрытия школ. По состоянию на 4 марта 22 страны на трех континентах объявили или ввели карантин в школах, 13 стран закрыли двери образовательных учреждений, что лишило 290,5 млн детей доступа к образованию. Еще 9 стран ввели локальное закрытие школ, чтобы избежать распространения коронавируса. Если школы закроют массово, то еще 180 млн учащихся будут лишены доступа к образованию.



Закрытие школ, даже временное, проблематично по многим причинам, считают в ЮНЕСКО. Основная из них - сокращение времени обучения, что влияет на результаты обучения. Нарушение учебного процесса также приводит к другим потерям, создает неудобства для семей.



ЮНЕСКО созывает 10 марта экстренную встречу министров образования, чтобы поделиться новыми стратегиями и дать рекомендации для поддержания обучения.



Организация также поддерживает реализацию широкомасштабных программ дистанционного обучения и рекомендует учебные программы и платформы с открытым доступом, которые школы и учителя могут использовать.



ЮНЕСКО будет продолжать следить за масштабами и географическим распределением закрытия школ в связи с распространением коронавируса.



Как сообщал Укринформ, согласно данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом, умерло уже 3 286, выздоровели - 53 299 человек.



В Украине 3 марта в зафиксирован один случай Covid-19 - в Черновцах.

