Из Рады отозвана часть законопроектов, представленная правительством Гончарука

Ряд законопроектов, внес Кабинет министров Алексея Гончарука, среди которых проект Закона о труде и проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины, сняты с рассмотрения в Верховной Раде. Об этом говорится на сайте парламента, передает УНН.



Так, в карточке проекта закона о труде указано, что 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения.



Тот же статус значится и в других проектов Кабмина, рассмотрения которых произошло в сессионном зале ВР.



В частности, речь идет о таких законопроектах:



Проект Закона об основах административно-территориального устройства Украины;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием Закона Украины “О предотвращении коррупции”;

Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”;

Проект Закона о внесении изменения в статью 10 Закона Украины “О местных государственных администрациях” относительно назначения заместителей председателей местных государственных администраций;

Проект Закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения;

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума;

Проект Закона о медиации;

Проект Закона о таможенном тарифе Украины;

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.



