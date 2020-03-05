Twitter тестирует свой вариант "сториз"

Сервис микроблогинга Twitter в тестовом режиме запустил собственный вариант "сториз" - новая функция получила название Fleets.



Об этом компания сообщила в своем блоге.



Как и у конкурентов, фотографии или короткие видео доступны в течение суток, а затем исчезают. Тестировать нововведения компания решила в Бразилии.



Традиционно Fleets отображаться в верхней части микроблога, продолжительность не превышает 2 минуты 2 секунды.



К главным отличиям Fleets от "сториз" конкурентов относится невозможность их комментировать или лайкать. Отреагировать на них пользователи смогут только с помощью эемодзи.



Отличается и количество инструментов для редактирования - в Twitter их значительно меньше. Чтобы перейти к следующему "сториз", пользователю необходимо смахнуть вниз, а для перехода на Fleets другой - влево.

