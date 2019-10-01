Игровые автоматы на реальные деньги

Запускать виртуальные игровые автоматы на деньги могут все зарегистрированные в казино Вулкан пользователи. В отличие от игры в бесплатной демо версии, игра в слоты на деньги позволяет не только получить реальные выигрыши, но также участвовать в призовых турнирах клуба и повышать свой игровой статус в казино.

Как начать играть на деньги

Для того чтобы начать играть на деньги, нужно авторизоваться на сайте казино и пополнить персональный счет. Если у посетителя нет аккаунта, его можно легко создать. В верхней части страницы нажмите на кнопку «Регистрация» и заполните открывшуюся форму. В ней необходимо указать адрес электронного ящика и пароль, выбрать валюту счета и согласиться с правилами заведения. Для упрощенной регистрации используйте ранее созданный профиль в социальных сетях.





После этого проверьте почту и перейдите по полученной от казино ссылке, чтобы активировать учетную запись. В личном кабинете нужно заполнить анкету игрока. Указывайте только достоверные данные, чтобы во время верификации не возникало вопросов. В настройках профиля можно добавить номер мобильного, включить оповещения на e-mail при попытках входа или вывода средств, а также перейти в раздел «Пополнить».

Выберите одну из предложенных платежных систем и вносите первый депозит. Как только средства поступят на счет, можно приступать к игре с реальными ставками. Для этого в «Игровом зале» выберите понравившийся слот и нажмите «Играть».

Бонусы и промокоды

В казино Вулкан действует особая бонусная программа для постоянных и новых клиентов. Азартным геймерам предлагаются такие поощрения:

Бонус за регистрацию – для его получения достаточно пройти регистрацию и пополнить счет на сумму от 100 рублей. В зависимости от величины первого депозита на бонусный счет игрока зачисляется 100% – 400% от суммы пополнения;

За активность – чтобы получить этот подарок, нужно указать номер мобильного и играть на деньги. Чем больше денежных ставок сделаете, тем выше бонус;

Реферальный бонус – пригласите нового игрока и получите вознаграждение после первого депозита друга. Расскажите друзьям о казино и играйте вместе в лицензионные игровые автоматы.

Для постоянных пользователей существует отдельная система поощрений – купоны. В рассылке новостей от администрации приходят обзоры новинок, анонсы турниров и лотерей, а также персональные бонусные предложения в виде купонов. Каждый купон содержит специальный промокод для активации.

Чтобы воспользоваться этим предложением, активируйте код и выполните условия по сумме депозита. После пополнения на счет игрока начисляются бонусные очки. У каждого купона ограниченный срок действия, поэтому регулярно проверяйте почту, чтобы не пропустить очередной подарок. Он может быть в виде процента от суммы пополнения или фриспинов на определенных слотах. Кроме перечисленных бонусов казино частично возвращает потраченные в азартных играх средства в виде кэшбека.

Мобильная версия

Играть в казино гэмблеры могут в браузерной, десктопной или мобильной версии. Также на сайте игрового клуба можно скачать специальное приложение для смартфонов. Браузерная удобна для тех клиентов, ресурс ПК которых не позволяет устанавливать дополнительные программы. Десктопная версия подходит для домашних компьютеров. В ней можно играть при блокировках сайта или нестабильном интернет-соединении.

Мобильные технологии развиваются стремительно, поэтому разработчики игр активно выпускают и адаптируют софт для смартфонов. В казино Вулкан играть в мобильной версии могут все владельцы смартфонов с операционными системами Android и iOS. Адаптированная версия не отличается от браузерной по функционалу или ассортименту слотов. Для игры в автоматах в платном режиме не нужна повторная регистрация. В казино для всех версий и зеркал сайта действует единый счет. Поэтому, с какого бы устройства не играл посетитель, он всегда сможет войти в свой аккаунт с синхронизированным балансом, сохраненным игровым прогрессом в турнирах и статистикой.

Мобильная версия позволяет не привязываться к стационарным ПК и дарит игрокам больше свободы. Запускать аппараты можно в любом удобном месте, где есть интернет-покрытие.

Стратегии игры на деньги

Для того чтобы игра была результативной и прибыльной, нужна хорошая подготовка и опыт. Многие гэмблеры тестируют игровые автоматы в режиме демо, прежде чем ставить на кон реальные деньги. Они изучают особенности и характеристики слотов, подбирают оптимальную стратегию, а уже после переходят к платной версии.

Игрок может выбрать одну из известных выигрышных стратегий или разработать собственную и получить максимальную отдачу от игры. Самая известная и популярная стратегия – «Система Мартингейла». В ее основе лежит теория вероятности, а суть заключается в том, чтобы управлять ставкой в зависимости от результатов спинов. После каждого нерезультативного раунда игрок удваивает ставку. Это происходит до тех пор, пока не выпадет выигрышная комбинация. После нее ставка возвращается к первоначальному значению. Согласно теории, после череды неудачных вращений обязательно будет результативное, которое покроет предыдущие проигрыши.

Менее популярные, но тоже действенные стратегии: «Анти-Мартингейл», «Naked Pulls», «Зигзаг» и «One Game». В первой из них действия гэмблера полностью противоположны Мартингейл-системе. Каждый неудачный спин ведет к уменьшению ставки, а выигрышный – к удваиванию. Для новичков, которые еще не научились контролировать потраченные деньги, подойдет система «Naked Pulls». Размер ставки в ней не изменяется. Игрок может установить лимит на проигрыш, чтобы не выходить за рамки бюджета, запланированного для игры.

При «Зигзаге» геймер запускает сразу несколько слотов. С такой системой проще отследить «горячий» автомат и получить с него крупные выигрыши. «One Game» – не самая распространенная стратегия. По этой системе аппарату дается всего один шанс: если первая ставка не сыграла, геймер переходит к другому слоту.

Выводы

Выбирая игровые автоматы для игры в платной версии, гэмблеры получают не только возможность реальных выигрышей. На них распространяется бонусная система с щедрыми поощрениями от казино. Вращая барабаны на деньги, можно участвовать в призовых турнирах, лотереях или сорвать джекпот. Регистрируйтесь в казино Вулкан, пополняйте счет, приступайте к азартной игре и получайте крупные выигрыши!