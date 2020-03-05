ЕСПЧ счел справедливым наказание бывшего вице-президента ФИФА Платини

В ЕСПЧ отклонили иск бывшего вице-президента ФИФА Мишеля Платини, пожаловавшегося на решение этой федерации отстранить и оштрафовать его.



"В ЕСПЧ единогласно решили, что оснований принимать на рассмотрение иск нет. Это решение - окончательное", - говорится в коммюнике суда.



Речь идет о решении ФИФА в 2015 году наказать Платини за то, что в 2011 году он получил от Йозефа Блаттера, возглавлявшего тогда эту организацию, "добавку" в зарплате в размере 2 млн швейцарских франков. При этом выплата была сделана только по устной договоренности между Платини и Блаттером.



Дело рассматривалось сначала в ФИФА, затем в Спортивном арбитражном суде. В ходе разбирательств наказание было смягчено. В окончательном виде речь идет об отстранении от любой работы в ФИФА на четыре года и о штрафе в 60 тыс. швейцарских франков.



Затем Платини, в прошлом возглавлявший УЕФА, попробовал обжаловать это решение в швейцарском суде, однако потерпел неудачу.



Бывший французский футболист и футбольный руководитель обратился в ЕСПЧ в 2017 году. Он считал, что в его случае были нарушены пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (Наказание исключительно на основании закона) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).



В ЕСПЧ сочли все эти претензии необоснованными.



В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против бывшего главы организации Блаттера и экс-вице-президента Платини.



"ФИФА подала в швейцарские суды иски против бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини, требуя возврата 2 миллионов швейцарских франков, которые были необоснованно выплачены г-ну Платини в феврале 2011 года", - говорится в сообщении.



Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что "этот подарок в размере 2 млн швейцарских франков должен был рассматриваться как "неоправданный платеж".



В случае получения средств, они будут перечислены ФИФА "на развитие футбола".

