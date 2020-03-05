Генпрокуратура, СБУ и НАБУ не работают на 100% - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что СБУ, НАБУ и Генпракуратура не работают на полную. Об этом он заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области, передает корреспондент УНН.

"Я действительно считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла. Я действительно считаю, что нет вопросов к ней, пока. Потому что человек только пришел. Надо время. Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ, чем во всех этих органах. Я имею в виду, эти органы хотя бы изменились, НАБУ больше всех проделали там 6 лет или 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, так как именно они занимаются чиновниками", - отметил Зеленский.