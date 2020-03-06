Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot

Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая без разрешения использовала его образ для своего робота-двойника. Об этом сообщает издание TMZ.



Робот с внешностью Шварценеггера выполняет функции няни и следит за детьми, когда родителей нет рядом. Он умеет шевелить глазами, бровями и шеей. Его «лицо» может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.



Как пишет TMZ, американский актер потребовал прекратить неправомерное использование его образа и выплатить ему $10 миллионов, в том числе и прибыль с публичных показов робота.



Так, в январе 2020 года робота-двойника показывали на выставке CES в Лас-Вегасе, после чего у юристов Шварценеггера и возникли претензии. Как отмечает TMZ, Promobot пообещали приостановить демонстрацию робота, но в феврале вновь представили его на выставке игрушек в Нью-Йорке.



В компании Promobot сообщили агентству «РИА Новости», что никаких исков от Шварценеггера не получали и что уже несколько месяцев ведут переговоры об использовании внешности актера.



Сам Шварценеггер видел робота в октябре 2019 года на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Тогда представители Promobot рассказали, что робот актеру понравился.





