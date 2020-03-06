Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

Евросоюз должен улучшить отношения и сотрудничество с Россией, этот вопрос войдет в повестку дня экстренного заседания глав МИД 27 стран сообщества 6 марта. Об этом заявил в четверг шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в Загребе.



"Турция и Россия - в нашей повестке [заседания 6 марта]. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям", - сказал он.



По его словам, со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует "стратегия по РФ с 5 пунктами, которые до сих хорошо работают". "Но нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] в ряде вопросов <...>. Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности".

