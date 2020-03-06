Водоснабжение Крыма возможно только после его деоккупации - нардеп

Восстановление поставок воды на территорию аннексированного Крыма возможно только после деоккупации полуострова, заявила депутат фракции "Голос" Юлия Клименко.



"Можно пускать воду в Крым исключительно тогда, когда Крым станет деоккупированной территорией, когда он будет под контролем Украины и россияне его оставят", - заявила Клименко журналистам в пятницу в кулуарах парламента.



Депутат фракции "Голос" добавила, что сегодня Крымский полуостров превратился в российскую военную базу. По ее словам, гуманитарной проблемы с поставками воды для бытовых потребностей граждан Украины в Крыму нет, в то же время такие проблемы честь у промышленности и АПК.



"Крым является де-факто российской военной базой. Граждане Украины в Крыму обеспечены водой. Рассказывают, что есть гуманитарная катастрофа - ее нет, уже почти 6 лет в Крыму есть вода и все украинские граждане обеспечены водой. Не хватает воды на промышленные предприятия, военные базы и агробизнес, который также, возможно, контролируют россияне", - сказала Клименко.



По словам депутата, подача воды в Крым - это поддержка оккупационного режима и передача денег для убийства украинцев.



"Если мы пускаем воду в Крым - это значит, что мы кормим российскую армию, российский бизнес и фактически даём деньги россиянам для того, чтобы они убивали украинцев. Это преступление. Тем более что по международному законодательству тот, кто оккупировал территорию, несёт полную ответственность за обеспечение этой территории. Россия должна обеспечить Крым водой и другой трактовки быть не может", - сказала член фракции "Голос".



Ранее свою позицию также выразил лидер партии Святослав Вакарчук.



"Только что новый премьер на "Право на власть" заявил, что они готовы подавать воду в Крым. Оккупанту. Не нашим людям, потому что они полностью обеспечены водой для собственных нужд. А российским военным базам, российским предприятиям, российской экономике. Господин Шмыгаль, вы это серьезно?", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook.



Как сообщалось, Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".



"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.



Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.



"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

