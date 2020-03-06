В полиции Киева назвали причину взрыва в метро

Один из пассажиров подорвал петарду в вагоне киевского метрополитена на станции Вокзальная. Полиция ищет злоумышленника, сообщают Українські новини со ссылкой на столичную полицию в пятницу, 6 марта.



"Пассажир петарду подорвал в вагоне. На данный момент инцидент исчерпан", – сказали в пресс-службе метрополитена.



При этом правоохранители отметили, что занимаются установлением и задержанием правонарушителя. После установления обстоятельств будет дана правовая квалификация происшествия.



Ранее в пятницу стало известно, что в вагоне метро на станции Вокзальная произошел взрыв. В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд. Все пассажиры высадились на станции. Никто не пострадал. Задержка в движении поездов составила примерно 10 минут.

