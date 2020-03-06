Мы не собираемся закрывать ни одного медицинского учреждения - Премьер

В правительстве не собираются закрывать ни одного медицинского учреждения, а опорные больницы определены по расчетам доступности. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



"Мы не собираемся закрывать каждый день медицинское учреждение, опорные больницы определены по расчетам доступности, быстрой доступности и качественного предоставления медицинских услуг, поэтому мы этому уделяем уже внимание. Поскольку медицинское сообщество обеспокоено, министр здравоохранения занимается этим вопросом ежедневно", - отметил он.



Напомним, ранее во время выступления в парламенте Президент Владимир Зеленский заявил, что многие в Украине не готовы ко второму этапу медреформы 1 апреля.



Также сообщалось, что Шмыгаль не смог ответить, будет ли отменен второй этап медреформы в Украине.

