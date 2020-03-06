Порошенко второй раз подряд пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко в пятницу, 6 марта, прибыл на допрос в Госбюро расследований.



На входе в здание ГБР он заявил, что суд обязал закрыть одно из дел, по которому он проходит.



"...Вчера суд принял, а сегодня мы получили судебное решение, по которому ГБР обязуется рассмотреть и закрыть уголовное дело, по которому я сегодня приглашен в ГБР", - заявил Порошенко.



Также он назвал увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки "пророссийским реваншем".

