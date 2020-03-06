Президент Польши анонсировал визит в Украину

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков, где почтит память жертв Катынской трагедии. Об этом заявил в четверг в Варшаве вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, сообщает Dzieje.pl.



Как отметил вице-премьер Глинский, центральные торжества по чествованию жертв Катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы. Тогда будет зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.



"Президент 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех местах", - отметил Глинский.



Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил пресс-секретарь президента РП Блажей Спихальський. Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях по поводу 80-летия Катыни будет обнародован во время пресс-конференции на следующей неделе.

