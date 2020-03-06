Европейская и евроатлантическая интеграция остается нашим безусловным приоритетом - Пристайко

Несмотря на смену правительства в курсе Украине ничего не изменилось, европейская и евроатлантическая интеграция остается приоритетом. Об этом во время заседания комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, передает УНН.



"Ничего не изменилось в курсе нашего государства, я очень рад этому, европейская и евроатлантическая интеграция остается нашим безусловным приоритетом. Я уверен, что и взаимодействие, которое наладилось предыдущим, а также пред-предыдущим вице-премьер-министром с комитетами будет счастливо продолжена для нас для всех, для депутатского корпуса, для правительства и для Украины. Я больше имею опыта в евроатлантической интеграции, но моя команда значительно больше опыта имеет в европейской интеграции, я думаю, мы можем найти общий язык и покрыть все вопросы, которые у нас есть. Главное для меня - это вопрос стратегического продвижения нашего государства в сторону евроатлантической и европейской структуры, эти идеи, заложенные в этих структурах, не сами структуры по себе", - отметил Пристайко.

