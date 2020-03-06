Александр Янукович планирует оспорить продление санкций Евросоюза

Продление санкций Европейского Союза противоречит решению Европейского суда об их отмене и будет оспорено в Суде Справедливости ЕС, заявил сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.



"Решение Совета Европейского Союза о продлении санкций в отношении Александра Януковича не имеет под собой реальных оснований, а является политически мотивированным. Данное решение противоречит и выглядит абсурдным на фоне решений Европейского суда, который признал введенные санкции в отношении Александра Януковича незаконными и безосновательными, и постановил отменить их", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой Януковича.



Как сообщалось, в 2014 году Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 млн грн группой компаний МАКО, и в частности дочерним предприятием "Артемовск Вайнери", акционером которого является Янукович.



В заявлении пресс-службы утверждается, что дело является полностью сфальсифицированным с целью "рейдерского захвата активов Александра Януковича".



"Подтверждением отсутствия у украинских правоохранительных органов каких-либо обоснованных обвинений и доказательств противозаконных действий Александра Януковича является то, что в 2015 году Интерпол исключил Александра Януковича из списка разыскиваемых лиц в связи с политическим характером его преследования в Украине и удалил всю информацию о нем из своей базы данных", - подчеркивается в сообщении.



Как сообщалось, Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на год, до 6 марта 2021 года, санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. В санкционном списке вместе с В.Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.



Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

