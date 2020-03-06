Зеленский хочет посетить все области Украины

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшие месяцы посетить все области Украины, чтобы понять, какие проблемы волнуют людей на местах, и передать правительству для решения.



Об этом он заявил во время общения с местными жителями и представителями СМИ в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает корреспондент Укринформа.



"Я хочу посетить в ближайшие месяцы все области Украины, хочу понять все проблемы. Решать все это будет правительство и премьер-министр. Мы хотим действительно увидеть воочию", - сказал Зеленский.



По словам Президента, ему говорят, что все украинцы недовольны медицинской реформой, но сегодня он увидел, что на самом деле это не так.



"Мы заехали (в Полтавскую областную больницу - ред.) и видим, что есть много людей, которые видят, что будут изменения в качестве медицины. Такая же ситуация, когда мне говорят, что у нас с промышленностью все нормально. Вчера встретились ( с бизнесменами Полтавщины - ред.) и увидели, что с промышленностью почти все ненормально", - констатировал Зеленский.



Он рассказал, все эти стратегические проблемы, о которых люди говорят ему в областях, представители Офиса Президента записывают, потом передают в правительство и ждут увидеть от правительства тактику и стратегию их решения.



"Чтобы понимать, какие проблемы, надо общаться с людьми не по телефону, не в Facebook, хотя в Facebook прикольно. Но, мне кажется, (надо - ред.) смотреть в глаза и понимать... Если мы не будем так встречаться, я думаю, что глубину любой проблемы мы не поймем", - сказал Зеленский.

